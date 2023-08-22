Здоровье 22 августа 2023, 17:46 Профессор Продеус заявил, что обезвоживание может быть смертельным для детей

Читать 360tv в

Обезвоживание при высоких температурах может быть смертельно опасным, особенно для детей. Такой информацией поделился главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, подобная ситуация может произойти и на море, и в деревне, и в городе. В организме в момент обезвоживания нарушается водно-солевой баланс. При возникновении таких ситуаций необходимо срочное проведение реанимационных мероприятий.

Реклама

«При троекратной рвоте или поносе у ребенка нужно срочно ехать к врачу и узнавать, нужно ли выпаивать, прокапать ребенка, нужно ли дать ему какой-то препарат», — отметил Продеус.