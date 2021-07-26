Профессор предупредил, с какими продуктами нельзя сочетать помидоры

Употребление томатов с некоторыми продуктами может быть опасно для сердца. Об этом рассказал Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. По его словам, не стоит сочетать томаты с молочными продуктами. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на YouTube-канал Ковалькова.

Врач предупредил, что употребление томатов с молочными продуктами чревато плохим усвоением кальция. Не стоит сочетать в салате помидоры и сыр моцарелла. Из-за этого неусвоенный кальций может осесть на стенках сосудов.

«Те соли, которые содержатся в томатах, задерживают усвоение кальция. Последний оседает на стенках сосудов», — предупредил специалист.

Оседая в организме, кальций способен препятствовать кровотоку, что увеличивает риск развития инфаркта. Специалист заявил также, что лучше отказаться от молочных продуктов в вечернее время.

«Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин», — пояснил Алексей Ковальков.