Профессор предупредил об опасности «длинного ковида»

Состояние, при котором у человека растет уровень антител IgM, но показатель IgG не увеличивается, называется «длинный ковид». Это «страшная» ситуация, при которой нужно обратиться к врачу, заявил в эфире «Радио России» профессор-биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

Ученый пояснил, что в организме вырабатываются два типа антител к вирусу — IgG и IgM. Уровень IgM повышается вскоре после того, как человек заболевает, а после выздоровления падает до незначительных уровней. Это помогает побороть инфекцию в острой фазе. Антитела IgG вырабатываются медленнее, но сохраняются дольше. Они определяют устойчивый иммунитет и обеспечивают длительную защиту организма.

Некоторые люди жалуются на рост защитных антител даже спустя восемь-девять месяцев после болезни. Кулиш сказал, что сталкивался с такими случаями. Речь идет о «длинном» COVID-19. Профессор признался, что для него это очень болезненная тема, о которой ему страшно говорить.

«Да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется», — объяснил ученый.

Кулиш добавил, что в таких случаях лучше сразу бежать к врачу.

В России за прошлые сутки снова выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом.