Профессор предупредил о неожиданных симптомах инфаркта

Боль в груди, а также липкий налет на зубах могут указывать на возможный сердечный приступ. При этом у инфаркта могут быть и другие предвестники, заявил профессор Адам Тейлор.

Профессор Ланкастерского университета рассказал, что похожий на липкую пленку налет на зубах должен вызывать обеспокоенность. Тейлор пояснил, что в таком налете развиваются болезнетворные бактерии, которые могут оказаться в кровотоке. В итоге они могут привести к воспалению сосудов и инфаркту миокарда, пишет Express.

По словам профессора, предвестником сердечного приступа может быть также кислый вкус во рту. Еще стоит обратить внимание на боль в челюсти. Часто такое недомогание сравнивают с сильной зубной болью. Кроме того, насторожить должны боль и давление в груди. Все это может говорить об инфаркте.

Ранее немецкий ученый и врач Дитрих Гренемейер посоветовал для профилактики инсульта и инфаркта заниматься спортом и следить за питанием. Физическим упражнениям необходимо посвящать хотя бы час в день, а также стоит избегать стрессов и переживаний.