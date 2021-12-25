Профессор посоветовал носить хирургические маски или респираторы против «омикрона»

Тканевые маски бесполезны против штамма «омикрон», считает профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь. По ее мнению, для защиты от новой разновидности патогена следует носить хирургические маски или респираторы класса N95.

«Маски из ткани — это не более чем украшение. Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — отметила Вэнь. Ее слова привел CNN.

Защитить себя от «омикрон»-штамма коронавируса, по ее мнению, поможет хирургическая, трехслойная маска. Вэнь порекомендовала использовать маски и респираторы класса N95 в местах большого скопления людей. Как отметила профессор, именно указанные ею средства защиты не дают мелким частицам проникнуть в носоглотку.

У привитых от коронавируса выявили два необычных симптома штамма «омикрон». Пациенты, которые прошли вакцинацию и заболели COVID-19, жаловались на тошноту и потерю аппетита. Такие проявления выявили британские медики. При этом к четырем основным симптомам «омикрона» специалисты отнесли кашель, слабость, заложенность носа и насморк.