Профессор пояснил, почему пациентов до 21 года должны лечить детские онкологи

Профессор, доктор медицинских наук, заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова рассказала, почему людей до 21 года с онкологическими заболеваниями должны лечить детские врачи. Интервью со специалистом опубликовал «Петербургский дневник».

По словам Белогуровой, такое решение позволит не прерывать терапию и в тоже время обеспечить юных пациентов специализированной помощью, которая наиболее эффективна и безопасна для их возраста.

«В Петербургском онкоцентре детское и взрослое отделения располагаются в одном здании. Мы просто переводим ребенка на этаж выше, наши коллеги со взрослого соглашаются, мы спокойны. Но когда ребенок лечится в обычной областной больнице, где есть детское онкоотделение — а в основном так везде в стране и организовано, — и когда нет преемственности, то начинаются большие проблемы», — рассказала профессор.

Часто одно и тоже заболевание лечится по-разному. Первостепенная задача взрослых онкологов заключается в том, чтобы дать своим пациентам 10-15 лет жизни, а детские врачи должны думать о том, какие возникнут последствия у молодого человека через эти 10-15 лет.

Ранее стало известно, что соответствующее постановление о лечении молодых людей до 21 года в детском отделении подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.