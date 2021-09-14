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    14 сентября 2021, 14:19

    Профессор пояснил, почему пациентов до 21 года должны лечить детские онкологи

    Оксана Лавнюженко

    Профессор, доктор медицинских наук, заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова рассказала, почему людей до 21 года с онкологическими заболеваниями должны лечить детские врачи. Интервью со специалистом опубликовал «Петербургский дневник».

    По словам Белогуровой, такое решение позволит не прерывать терапию и в тоже время обеспечить юных пациентов специализированной помощью, которая наиболее эффективна и безопасна для их возраста.

    «В Петербургском онкоцентре детское и взрослое отделения располагаются в одном здании. Мы просто переводим ребенка на этаж выше, наши коллеги со взрослого соглашаются, мы спокойны. Но когда ребенок лечится в обычной областной больнице, где есть детское онкоотделение — а в основном так везде в стране и организовано, — и когда нет преемственности, то начинаются большие проблемы», — рассказала профессор.

    Часто одно и тоже заболевание лечится по-разному. Первостепенная задача взрослых онкологов заключается в том, чтобы дать своим пациентам 10-15 лет жизни, а детские врачи должны думать о том, какие возникнут последствия у молодого человека через эти 10-15 лет.

    Ранее стало известно, что соответствующее постановление о лечении молодых людей до 21 года в детском отделении подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.