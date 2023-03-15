Здоровье 15 марта 2023, 12:44 Профессор Пищек рассказал о влиянии на здоровье ежедневных поездок на работу Профессор Пищек назвал полезными ежедневные поездки на работу

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Благодаря ежедневным поездкам на работу человек избавляется от стресса, а также разделяет домашние и рабочие обязанности. К такому выводу пришли специалисты в сфере управления человеческими ресурсами профессор Мэттью Пищек и Кристи Макалпайн. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на журнал Discover.

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Специалисты назвали время в пути переходным между рабочими и домашними обязанностями. При этом люди, работающие из дома, намного сильнее подвержены стрессу и выгоранию, так как в их жизни не происходит подобной перезагрузки. Мэттью Пищек и Кристи Макалпайн посоветовали людям, работающим на удаленной работе, тратить на прогулки по 15 минут до и по 15 минут после рабочего дня.