Профессор объяснил, как съеденный вечером стейк поможет похудеть

Есть на ночь оказалось не так вредно. Более того, правильный подбор продуктов для позднего приема пищи поможет сжечь жир. Один из наиболее хороших вариантов — стейк с овощами.

Правило, которое запрещает есть после 18:00, врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал ошибочным. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram.

Прием пищи допустим, если человек голоден. И если остановить выбор на определенных блюдах, причем довольно простых, можно избавиться от лишнего жира.

Человек худеет благодаря выработке определенных гормонов, самый мощный из которых — соматотропин. Он выделяется во время ночного сна и обладает небольшим временем действия — всего 50 минут, за которые из организма уходит 150–200 граммов жира.

Действие соматотропического гормона блокирует инсулин, поэтому и ужинать стоит продуктами с пониженным инсулиновым индексом (ИИ). А до 17:00–18:00 выбирать в качестве пищи крупы, фрукты и молочные продукты — у них ИИ очень высок.

«Разваренная каша моментально всасывается в кровь, дает повышенный сахар в крови и повышенное количество инсулина, который может блокировать соматотропный гормон», — написал Ковальков.

Диетолог добавил, что оптимальным выбором для ужина станет мясо, рыба, белок, морепродукты и овощи. Стейк с овощным гарниром он назвал хорошим вариантом. Мясо переваривается примерно семь часов, при этом стимулируется выработка соматотропина и сжигание жира.