Профессор объяснил, как съеденный вечером стейк поможет похудеть
Правило, которое запрещает есть после 18:00, врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал ошибочным. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram.
Прием пищи допустим, если человек голоден. И если остановить выбор на определенных блюдах, причем довольно простых, можно избавиться от лишнего жира.
Человек худеет благодаря выработке определенных гормонов, самый мощный из которых — соматотропин. Он выделяется во время ночного сна и обладает небольшим временем действия — всего 50 минут, за которые из организма уходит 150–200 граммов жира.
Действие соматотропического гормона блокирует инсулин, поэтому и ужинать стоит продуктами с пониженным инсулиновым индексом (ИИ). А до 17:00–18:00 выбирать в качестве пищи крупы, фрукты и молочные продукты — у них ИИ очень высок.
«Разваренная каша моментально всасывается в кровь, дает повышенный сахар в крови и повышенное количество инсулина, который может блокировать соматотропный гормон», — написал Ковальков.
Диетолог добавил, что оптимальным выбором для ужина станет мясо, рыба, белок, морепродукты и овощи. Стейк с овощным гарниром он назвал хорошим вариантом. Мясо переваривается примерно семь часов, при этом стимулируется выработка соматотропина и сжигание жира.