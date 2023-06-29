Здоровье 29 июня 2023, 16:22 Профессор Никифоров сообщил, что в летний период существует повышенный риск столкнуться с кишечной инфекцией

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Доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с «Мир 24» рассказал, что в летний период наиболее частой инфекцией, с которой встречается человек, является кишечная.

При этом профессор подчеркнул, что если соблюдать банальные правила гигиены, то можно легко избежать болезни. Достаточно мыть руки, овощи и фрукты перед едой. Что касается воды, она должна быть бутилированной или кипяченой.

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Медик добавил, что кишечная инфекция делится на вирусную и бактериальную. К бактериальным относится дизентерия, а к вирусным — энтеровирусные инфекции и гепатит А.