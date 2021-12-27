Профессор МГУ объяснил опасность «омикрона»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, что штамм «омикрон» опасен именно тем, что может протекать бессимптомно — из-за этого высок риск заражения других людей. Этой мыслью он поделился с радио Sputnik.

По мнению Аграновского, больше всего болеющие бессимптомно опасны для окружающих. Они являются носителями вируса, который размножается в их теле, не осознавая этого. Сам человек ничего не ощущает, но передает инфекцию другим, которые могут заболеть в тяжелой форме.

«К тому же среди таких бессимптомных носителей есть „суперраспространители“ вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей», — подчеркнул ученый.

Защититься от заражения таким образом можно только при помощи ревакцинации и следования всем мерам профилактики, которые рекомендуют врачи. Аграновский напомнил о важности прививок: они не спасут от проникновения вируса в организм, но обеспечат протекание болезни в более легкой форме.