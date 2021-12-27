Профессор МГУ объяснил опасность «омикрона»
Биолог Аграновский объяснил, что больные штаммом «омикроном» опасны для окружающих
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, что штамм «омикрон» опасен именно тем, что может протекать бессимптомно — из-за этого высок риск заражения других людей. Этой мыслью он поделился с радио Sputnik.
По мнению Аграновского, больше всего болеющие бессимптомно опасны для окружающих. Они являются носителями вируса, который размножается в их теле, не осознавая этого. Сам человек ничего не ощущает, но передает инфекцию другим, которые могут заболеть в тяжелой форме.
«К тому же среди таких бессимптомных носителей есть „суперраспространители“ вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей», — подчеркнул ученый.
Защититься от заражения таким образом можно только при помощи ревакцинации и следования всем мерам профилактики, которые рекомендуют врачи. Аграновский напомнил о важности прививок: они не спасут от проникновения вируса в организм, но обеспечат протекание болезни в более легкой форме.