20 февраля 2023, 21:22
Профессор Мэддок рассказал, как сохранить здоровье после 50 лет
Профессор Мэддок посоветовал людям старше 50 лет пройти колоноскопию
Людям, чей возраст превысил 50 лет, необходимо пройти несколько обязательных процедур, чтобы сохранить здоровье. Профессор общественного здравоохранения Техасского университета A&M Джей Мэддок рассказал, что нужно сделать в этом возрасте. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на портал Ferra.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо пройти колоноскопию, чтобы убедиться в отсутствии рака прямой и толстой кишки. Кроме того, важно сделать прививку против опоясывающего лишая.
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Кроме того, Джей Мэддок указал на аспекты, которые косвенно относятся к теме здоровья. Так, он предложил застраховаться от неожиданностей, а также заранее написать завещание.
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