Здоровье 20 февраля 2023, 21:22 Профессор Мэддок рассказал, как сохранить здоровье после 50 лет Профессор Мэддок посоветовал людям старше 50 лет пройти колоноскопию

Читать 360tv в

Людям, чей возраст превысил 50 лет, необходимо пройти несколько обязательных процедур, чтобы сохранить здоровье. Профессор общественного здравоохранения Техасского университета A&M Джей Мэддок рассказал, что нужно сделать в этом возрасте. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на портал Ferra.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо пройти колоноскопию, чтобы убедиться в отсутствии рака прямой и толстой кишки. Кроме того, важно сделать прививку против опоясывающего лишая.

Реклама

Кроме того, Джей Мэддок указал на аспекты, которые косвенно относятся к теме здоровья. Так, он предложил застраховаться от неожиданностей, а также заранее написать завещание.

Реклама