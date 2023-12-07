07 декабря 2023, 17:42
Профессор Лачуга назвал говядину самым полезным мясом
Говядина в ряду мясной продукции занимает первое место по полезности после свинины и птицы. Об этом сообщил профессор, академик РАН Юрий Лачуга агентству RuNews24.ru.
По его словам, говядина повышает гемоглобин в крови и особенно полезна для жителей северных стран.
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«Птица — это во всем мире — мясо бедных. Именно говядина должна быть на первом месте, потом свинина», — подчеркнул академик.
Лачуга также отметил, что в сумме россияне потребляют молока и кисломолочных продуктов ниже рекомендуемых норм в 1,7 раза.
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