Здоровье 29 ноября 2023, 19:16 Профессор Краснов заявил, что все вирусы пытаются подавить иммунитет

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Влияние коронавируса на организм человека нужно тщательно изучать, пока нельзя уверенно говорить, что ее воздействие больше, чем у других вирусов. Об этом RuNews24.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов,

Таким образом он прокомментировал заявление иммунолога Владимира Болибока о том, коронавирус может годами «спать» в организме человека, ослабляя его иммунитет.Краснов подчеркнул, что навредить защитной функции организма хотят все вирусы.

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«Все вирусы стараются подавить иммунитет. И для того, чтобы это утверждать, это надо изучать и доказывать, что именно коронавирус, больше подавляет иммунитет, чем какие-то другие вирусы», — отметил он.

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