Профессор Калинченко рассказала, как Омега-3 влияет на вес | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 15:57 Профессор Калинченко рассказала, как Омега-3 влияет на вес Профессор Калинченко: при приеме Омега-3 можно как похудеть, так и поправиться

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Заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказала, каким образом жирные кислоты Омега-3 влияют на вес.

Как заметила эксперт, эта добавка может помочь человеку как похудеть, так и набрать килограммы. Все зависит от того, как ее принимать.

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«Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3 являются, с одной стороны, гормоном, который ведет к уменьшению инсулинорезистентности, с другой стороны — строительным материалом для мембран клеток», — сказала профессор.

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Если человек мечтает похудеть, то ему следует пить Омега-3 за полчаса до приема пищи. Если же он желает стабилизировать вес, то Омега-3 принимается во время еды. При наборе веса добавку следует пить после приема пищи.