Профессор Янушевич нашел причину низкой смертности от коронавируса в России

«Мы имели перед этим некий опыт Китая и не совсем удачный опыт Италии. Естественно, система здравоохранения вовремя сделала выводы и начала готовиться к развитию инфекции в России и формировать дополнительные медцентры, в которых размещались не только аппараты ИВЛ, но и кадровые ресурсы. Определенное количество федеральных центров были вовлечены в эту программу. Все это позволило быть готовыми к распространению коронавируса, минимизировав риски и естественные людские потери», — пояснил Янушевич.

Ректор МГМСУ отметил, что некоторые ученые связывают небольшой уровень смертности в России с распространенной практикой вакцинации. Он также добавил, что самоизоляция позволила уменьшить количество случаев инфицирования.

«Представьте, если бы в довольно теплое время года функционировали все парки, люди ходили на футбол, хоккей… Какое количество выявленных случаев было бы сейчас? Думаю, число таких случаев можно спокойно умножить в 10 раз», — заявил профессор.

По словам специалиста, в начале мая коронавирус стал меньше распространяться.

«Здесь важно не столько количество выявленных случаев, сколько процент их увеличения. Когда начинается стабильное снижение этого процента, а потом и абсолютных цифр, можно говорить о том, что инфекция вышла на плато и можно потихоньку выходить из эпидемиологического режима», — заключил Янушевич.