Профессор из Турции предсказал вторую волну коронавируса осенью

По словам специалиста, Турция начала стабилизацию экономики с июня. Из-за послабления ограничительных мер количество случаев заражения коронавирусом начало увеличиваться. Однако, несмотря на это, ситуация находится под контролем.

«Основное беспокойство здесь заключается в том, будет ли эпидемия более масштабной после открытия школ в сентябре. Говорят, что может быть введен карантин на национальном уровне, как в период с марта по май, который приведет к экономическим трудностям», — заявил профессор.