Профессор Хавинсон рассказал, какие фрукты способствуют набору веса

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон рассказал о том, употребляя какие фрукты можно легко набрать лишние вес. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Как пояснил специалист, лишние килограммы могут легко появиться у человека, который любит бананы, инжир и виноград.

«Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и [в результате] люди полнеют», — процитировали «Известия» слова профессора.

По словам нутрициолога Евгении Дегтянниковой, фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению. Помимо бананов и винограда, она посоветовала с осторожностью относить к финикам и арбузу. Кроме того, она порекомендовала россиянам не съедать больше двух фруктов в день.