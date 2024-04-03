Здоровье 03 апреля 2024, 17:45 Профессор ГУП Ионов заявил, что инфаркт иногда путают с изжогой

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При изжоге человек чувствует жжение за грудиной, появляется чувство горечи во рту, которая поднимается с забросом кислоты, однако иногда похожими симптомами проявляется и инфаркт. Об этом Life рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Он объяснил, что иногда при инфаркте боль концентрируется в районе эпигастрия. И из-за этого можно подумать, что у человека началась изжога. Часто такое бывает как раз с теми, кто страдает заболеваниями ЖКТ. Однако первое, что должно заставить насторожиться, при инфаркте нет горечи во рту.

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Но, как отметил Станислав Ионов, этот симптом не всегда есть и у тех, кто страдает изжогой. Поэтому бывает крайне сложно определить заболевание без помощи врача. Если симптом возник на пустом месте, а не после приема пищи, следует обратиться к специалисту.

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