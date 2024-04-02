Здоровье 02 апреля 2024, 11:32 Профессор Грин рассказал, что российские ученые создали препарат для лечения онкозаболеваний на основе хлорина

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Ученые из РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат, основанный на природном хлорине, который сможет облегчить диагностику и лечение рака. Об этом RT рассказал заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н. А. Преображенского РТУ МИРЭА, доктор химических наук, профессор Михаил Грин.

Химики создали новую молекулу на основе хлорина. С ее помощью стало возможным точечное поражение злокачественных клеток, вызывающее их последующее отмирание.

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«Созданная нами молекула способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Кроме того, созданный нами препарат нетоксичен: испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных», ─ объяснил Михаил Грин.

Он подчеркнул, что препарат на основе новой молекулы будет универсальным. Его можно будет использовать как для диагностики заболевания, так и для точечной атаки на опухоль. Новое лекарство хотят вывести на рынок уже в ближайшее время.

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