19 марта 2024, 13:06
Профессор Глазунова рассказала, что тюменские ученые нашли способ нейтрализовать смертельный токсин гаффской болезни
Тюменские ученые нашли способ нейтрализовать токсин, провоцирующий гаффскую болезнь, острое пищевое отравление, вызванное продуктами, накапливающимися во внутренностях рыб. Об этом «ФедералПресс» рассказала профессор кафедры анатомии и физиологии вуза Лариса Глазунова.
Она рассказала, что метод еще не запантенован, поэтому пока нельзя разглашать все подробности. Однако в течение года планируют решить все вопросы с документами. Профессор подчеркнула, что это будет мировым прорывом.
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«Суть технологии сводится к воздействию на токсин физических факторов в определенных режимах, что позволяет быстро разрушить токсин и безопасно использовать переработанную рыбу, например, в качестве кормовой добавки для животных и птиц», — рассказала Лариса Глазунова.
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