Здоровье 19 марта 2024, 13:06 Профессор Глазунова рассказала, что тюменские ученые нашли способ нейтрализовать смертельный токсин гаффской болезни

Читать 360tv в

Тюменские ученые нашли способ нейтрализовать токсин, провоцирующий гаффскую болезнь, острое пищевое отравление, вызванное продуктами, накапливающимися во внутренностях рыб. Об этом «ФедералПресс» рассказала профессор кафедры анатомии и физиологии вуза Лариса Глазунова.

Она рассказала, что метод еще не запантенован, поэтому пока нельзя разглашать все подробности. Однако в течение года планируют решить все вопросы с документами. Профессор подчеркнула, что это будет мировым прорывом.

Реклама

«Суть технологии сводится к воздействию на токсин физических факторов в определенных режимах, что позволяет быстро разрушить токсин и безопасно использовать переработанную рыбу, например, в качестве кормовой добавки для животных и птиц», — рассказала Лариса Глазунова.

Авторы: