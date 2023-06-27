Здоровье 27 июня 2023, 18:00 Профессор Гильденскиольд рассказал, что седые волосы не вернут свой изначальный цвет

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Седые волосы не могут вернуть свой цвет обратно. Об этом Life рассказал заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Он отметил, что волосы приобретают цвет за счет меланина. Как только пигмент перестает продуцироваться, появляются своего рода пробелы. Таким образом шевелюра теряет цвет и седеет.

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«Желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо, и на эту тему ведется множество исследований. Но, хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом», — отметил врач.

Он добавил, что пока никому не удалось повернуть время вспять или хоть как-то замедлить этот процесс.

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