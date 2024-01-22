Здоровье 22 января 2024, 13:29 Профессор Фрэнк Ли: сахар не всегда опасен для здоровья

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Основная ошибка поклонников здорового образа жизни заключается в полном исключении сахара из рациона. Этот продукт не всегда опасен для здоровья, рассказал профессор Фрэнк Ли, сообщил сайт Verywell Health.

По его словам, организм не сможет получить достаточное количество энергии без углеводов. Не стоит вносить сахар в список самых вредных продуктов и полностью от него отказываться, достаточно лишь минимизировать количество сладостей в рационе.

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Профессор посоветовал есть побольше фруктов, поскольку их потребление не приводит к сильному и быстрому росту количества глюкозы в крови, сообщило Utro.ru.