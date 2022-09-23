Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

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Продажи психотропных препаратов выросли за последний месяц на 15% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Психолог Сергей Ениколопов объяснил, с чем это связано, сообщила НСН.

По его словам, люди длительное время были в стрессе из-за пандемии. Потом началась спецоперация, которая только усугубила ситуацию.

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«Люди, принимающие антидепрессанты, волнуются, будут ли привычные для них препараты, сколько они будут стоить, потому и фиксируется рост продаж», — добавил Ениколопов.

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