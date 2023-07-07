Здоровье 07 июля 2023, 18:22 Профессор Драпкина рассказала, что делать при отравлении Профессор Драпкина посоветовала пить больше воды при отравлении

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Летом риск отравиться возрастает в несколько раз. Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, терапевт Оксана Драпкин рассказала, как помочь организму в таком состоянии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам медика, если вы все-таки отравились, стоит пить как можно больше воды. Кроме того, подойдет специальный раствор для регидратации. Пить нужно в небольших количествах, но регулярно. Также можно сделать раствор самостоятельно, смешав литр кипяченой воды с одной ложкой соли и сахара.