Здоровье 08 февраля 2024, 18:48 Профессор Драпкина: избыток чеснока в рационе может вызвать проблемы с пищеварительной системой

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Чрезмерное употребление чеснока может стать причиной развития болезней пищеварительной системы. Об этом сообщила профессор Оксана Драпкина сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, употребление чеснока натощак может вызвать изжогу и вздутие. Также не стоит им увлекаться перед операцией, поскольку содержащиеся в продукте вещества разжижают кровь.

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Драпкина посоветовала употреблять чеснок в сыром виде и не съедать более двух зубчиков в день, сообщила Общественная Служба Новостей.