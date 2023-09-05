Здоровье 05 сентября 2023, 13:19 Профессор Демин рекомендовал отказаться от кофе и энергетиков за рулем при дальней дороге

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Уставшие водители при дальних переездах нередко засыпают за рулем, но этого можно избежать, если придерживаться основных правил. Об этом радиостанции Sputnik рассказал профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.

Он объяснил, что перед дорогой нужно хорошо выспаться и внимательно следить за своим состоянием в процессе. Кроме того, водителю нужно почаще останавливаться, разминать тело, прогуливаться и отдыхать. А вот дремать на АЗС медик не рекомендовал, потому что это не прибавит бодрости.

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Кроме того, эксперт посоветовал не спасаться кофе и энергетиками. Эти напитки очень коварны: сначала они вызывают прилив бодрости, а потом — сонливость.

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