Профессор Чумаков рассказал, в чем особенность новых штаммов коронавируса

В России появились новые штаммы коронавируса «Мю» и «Лямбда», а также новый вариант штамма «Дельта» коронавируса AY.4.2. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Петр Чумаков рассказал, чем опасны новые штаммы. Об этом сообщил Nation News.

Врач отметил, что новые штаммы не отличаются особенной агрессивностью по сравнению с предыдущими. По его словам, в дальнейшем вполне возможно, что будут возникать новые более опасные штаммы вируса. Однако на данный момент все штаммы можно побороть с помощью вакцины.

«Штамм „Мю“ приводит к тому, что аминокислоты в белковом составе меняются. Но ничего кардинального, что приводило бы к появлению новых свойств, не наблюдается. Это некие промежуточные варианты, которые не представляют особой опасности», — объяснил специалист.