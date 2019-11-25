Профессор Бостонского университета рассказал, как узнать о дефиците витамина D

Недостаток витамина D — частая проблема для многих людей в холодное время года. Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал признаки, которые указывают на дефицит этого вещества в организме человека.

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Плохая подвижность суставов по утрам, боль в конечностях и костях, проблемы с кишечником, лишний вес, сильное потоотделение на голове, депрессия — все это признаки недостатка витамина D. Об этом профессор рассказал журналу Focus.

При дефиците этого витамина увеличивается риск возникновения диабета второго типа, остеопороза, повышенного давления. Нехватка особенно ощущается зимой. При этом дефицит может проявиться даже при употреблении витамина D. Ведь его самый главный источник не продукты, а солнечный свет.

Чтобы восполнить нехватку это вещества, нужно хотя бы 10-15 минут в день проводить на солнце, отметил ученый.

Если говорить о продуктах, то витамин D содержится в сыре, сливочном масле, сыром яичном желтке, морепродуктах. В частности, он есть в тунце, сельди, скумбрии, печени трески и палтуса, рыбьем жире.