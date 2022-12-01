Здоровье 01 декабря 2022, 14:29 Профессор Азнаурян рассказал, как развивается зрение у младенцев до года Профессор Азнаурян посоветовал проверить зрение ребенка после достижения полугода

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В течение первого года жизни ребенка его зрение проходит несколько этапов развития. Профессор, детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян рассказал, на что стоит обратить внимание, чтобы не допустить возникновения патологий, написал сайт aif.ru.

Специалист пояснил, что зрение ребенка проходит шесть этапов. В первый месяц жизни необходимо проверить, получается ли унего открывать глаза. В ходе второго этапа, на шестой неделе жизни, он должен уметь фиксировать взгляд на предметах. В два месяца ребенок способен следить за движущимся предметом. В этом же возрасте стоит провести первое офтальмологическое обследование, написал «Царьград».

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В возрасте четырех месяцев стоит проверить способность ребенка направлять взгляд. В возрасте полугода стоит провести обследование оптической системы глаза. В это время можно выявить наличие проблем со зрением, если таковые имеются. На последнем этапе — в один год — ребенка вновь стоит отвести на обследование. Важно убедиться, что он умеет координировать движения глаз и рук.

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