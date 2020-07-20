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    20 июля 2020, 17:34

    Профессор Альтштейн оценил воздействие ультрафиолета на коронавирус

    Полина Петрова

    Ученые из Италии сообщили, что ультрафиолетовые лучи убивают коронавирус, содержащийся в каплях слюны. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил это заявление.
    Профессор Альтштейн оценил воздействие ультрафиолета на коронавирус

    Он отметил, что ультрафиолет убивает инфекцию, которая находится на поверхности. По его словам, в период пандемии СОVID-19 ученые должны были в обязательном порядке провести специальные опыты и убедиться, что ультрафиолет также эффективен и в отношении коронавируса.

    «Здесь нет никакого открытия. Ультрафиолет убивает вирусы и микробы. Вопрос только в том, чтобы ультрафиолет попал на эти вирусы», — процитировал Альтштейна телеканал «Звезда».

    Ранее профессор подтвердил мнение итальянских ученых о том, что вторая волна COVID-19 будет более слабой чем первая по причине жаркой погоды в летний период.