Профессор Альтштейн оценил воздействие ультрафиолета на коронавирус

Ученые из Италии сообщили, что ультрафиолетовые лучи убивают коронавирус, содержащийся в каплях слюны. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил это заявление.

Он отметил, что ультрафиолет убивает инфекцию, которая находится на поверхности. По его словам, в период пандемии СОVID-19 ученые должны были в обязательном порядке провести специальные опыты и убедиться, что ультрафиолет также эффективен и в отношении коронавируса.

«Здесь нет никакого открытия. Ультрафиолет убивает вирусы и микробы. Вопрос только в том, чтобы ультрафиолет попал на эти вирусы», — процитировал Альтштейна телеканал «Звезда».

Ранее профессор подтвердил мнение итальянских ученых о том, что вторая волна COVID-19 будет более слабой чем первая по причине жаркой погоды в летний период.