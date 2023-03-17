Здоровье 17 марта 2023, 15:54 Профессор Алексей Москалев рассказал, какие продукты помогают в борьбе с деменцией

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Деменция значительно помолодела в последние годы, и в группе риска теперь все больше людей, но правильная диета может помочь предотвратить развитие заболевания. Об этом сайту kp.ru рассказал член-корреспондент Российской академии наук Алексей Москалев.

По его словам, есть связь между микрофлорой кишечника и разрушением нейронов в мозгу человека.

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«Поэтому очень важно поддерживать баланс микрофлоры кишечника. И средиземноморская диета — самый подходящий для этого стиль питания», — сказал Алексей Москалев.

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Как добавил News.ru, основой средиземноморской диеты являются оливковое масло первого отжима, различные виды рыбы, листовые салаты и зелень, а также овощи и орехи. Кроме того, допускают употребление твердых сыров цельнозерновых круп и даже красного вина в умеренных количествах.

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