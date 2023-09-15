Здоровье 15 сентября 2023, 11:13 Профессор Алексанян рассказал, ринопластика является самой популярной операцией у участниц конкурсов красоты

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Одной из самых популярных операций, к которым прибегают участницы конкурсов красоты, является ринопластика. Об этом сайту «Страсти» рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

По его словам, исправление носа делает лицо более утонченным и стирает «налет провинции». Более изысканные черты лица повышают шансы на победу и заключение рекламных контрактов, добавили 7Дней.

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Тигран Алексанян добавил, что ринопластика не только преображает лицо, но и делает девушек более уверенными в себе.

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