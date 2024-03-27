Здоровье 27 марта 2024, 12:30 Профессионально и анонимно. «Медси» открыла в Красногорске Центр психического здоровья.

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Группа компаний «Медси» открыла в Красногорске первый специализированный Центр психического здоровья площадью более трех тысяч квадратных метров. На базе медицинского учреждения помощь оказывается как взрослым, так и детям по направлениям психиатрии, наркологии и психотерапии. Лечение осуществляется строго анонимно.

Центр психического здоровья открылся в шестиэтажном здании в Путилково. Инвестиции в проект составили 148 миллионов рублей. Ежедневно клиника сможет принимать от 20 человек, ежегодно — до 7,2 тысячи пациентов.

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«Центр психического здоровья — это уникальное медицинское учреждение с полным спектром компетенций для эффективного лечения пациентов с различными патологиями нервной системы. Мы исповедуем „стратегию 360“, поэтому мы должны обеспечить нашим пациентам медицинскую помощь по любым профилям. Конечно, врачи такого рода профилей присутствуют в отдельных медицинских центрах — стационарных и амбулаторных. Но как центр компетенций, где в одном месте сосредоточено все, этот — первый», — сказал вице-президент ГК «Медси» Дмитрий Конорев.

Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси»

В Центре психического здоровья пациенты смогут пройти стационарное лечение, открыто премиальное отделение с персональным сопровождением, можно получить помощь на дому, в том числе экстренную. Прием ведут опытные врачи: психиатры, наркологи и психотерапевты, также с пациентами работают клинические психологи.

Среди уникальных направлений — лечение нехимических форм зависимостей, включая зависимости от гаджетов и азартных игр, а также детская и подростковая психиатрия. Врачи используют программы восстановительного лечения, помогают преодолеть последствия перенесенных инфекций, имеющих влияние на психическое здоровье, предоставляют амбулаторное сопровождение пациентов, проводят программную психотерапию химических зависимостей, индивидуальную и групповую психотерапию, лечение расстройств пищевого поведения и других недугов.

«Психическое здоровье — важнейшая составляющая благополучия человека. Центр психического здоровья „Медси“ — это возможность для жителей Москвы и Московской области получить квалифицированную психиатрическую и наркологическую помощь в условиях специализированного стационара и амбулаторно. По запросу пациента возможно обращение на анонимной основе с сохранением конфиденциальности персональных данных, результатов обследования и лечения», — сказал главный врач Центра психического здоровья «Медси» Артем Насатюк.

Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси» Пресс-служба ГК «Медси»

В настоящее время в Центре открыты пять отделений: психиатрии, психиатрии-наркологии, детское психиатрическое, подростковой наркологии и премиальное. Клиника является безопасной и комфортной. Медицинская помощь детям и взрослым как в стационарных, так и в амбулаторных условиях доступна для жителей Москвы, Московской области и других регионов нашей страны.

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