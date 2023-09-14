14 сентября 2023, 18:57
Проекту психологической поддержки онкопациентов в Москве исполнился год
Шалыгина: столичная служба онкопсихологов помогла трем тысячам москвичей
Проект психологической поддержки онкопациентов в Москве отметил год работы. За этот период его услугами воспользовались около трех тысяч жителей города. Об этом сообщила замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.
В городе появился такой важный и значимый проект, как Московская служба онкопсихологов. Уже три тысячи горожан воспользовались ее услугами. Такие результаты подтверждают значимость проекта и необходимость помощи семьям, которые столкнулись с онкологией.
Оксана Шалыгина
Проект запустили на базе трех центров амбулаторной онкологической помощи, где работали психологи, предоставлявшие очные консультации. Также открылась специальная горячая линия для онкопациентов и их близких.
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Летом проект расширили, и специалисты Московской службы онкопсихологов начали работать еще в четырех центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Помимо этого, в рамках Московской службы онкопсихологов начала функционировать группа поддержки под названием «Равный равному». Занятия проходят в симуляционном центре обучения навыкам профессионального ухода по адресу: улица Трофимова, дом 26, строение 3.
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Здравоохранение
Онкология
Москва 2023
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