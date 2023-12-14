14 декабря 2023, 10:39
Проект диспансерного наблюдения пациентов с сердечной недостаточностью продлят в Москве
Проект по наблюдению москвичей с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год
В Москве реализуют проект проактивного диспансерного наблюдения для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Принято решение о его продлении на 2024 год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«В целом программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний», — подчеркнул он.
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Врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно. По программе проактивного диспансерного наблюдения доступны плановые приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.
Кроме этого, на 2024 год в Москве также продлят выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам.
Медицина
Сергей Собянин
Москва 2023
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