Здоровье 14 декабря 2023, 10:39 Проект диспансерного наблюдения пациентов с сердечной недостаточностью продлят в Москве Проект по наблюдению москвичей с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве реализуют проект проактивного диспансерного наблюдения для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Принято решение о его продлении на 2024 год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний», — подчеркнул он.

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Врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно. По программе проактивного диспансерного наблюдения доступны плановые приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Кроме этого, на 2024 год в Москве также продлят выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам.