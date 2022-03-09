Продукты для женского здоровья: врач-диетолог Орлова рассказала, как разнообразить свой рацион

Женщинам и мужчинам необходимо обращать внимание на разные продукты во время подбора своего рациона. Врач-диетолог Екатерина Орлова рассказала, какая еда может помочь девушкам сохранить молодость и заряд бодрости, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, женщинам необходимо употреблять больше рыбы, икры и нежирных молочных продуктов. Также стоит добавить в свое меню цитрусовые, орехи, мясо, оливковое масло и листовые салаты. Кроме того, каждый день стоит употреблять сыры, молоко и творог, передали Nation News.

«Такие молочные продукты содержат неисчерпаемые запасы кальция, который отвечает за состояние костей, зубов, ногтей», — объяснила врач.

Оливковое масло может помочь не только в вопросах красоты. Оно останавливает развитие злокачественных новообразований. В меру можно позволить себе и алкоголь. Бокал красного вина благоприятно сказывается на организме, замедляя процессы старения. При этом необходимо придерживаться здорового образа жизни.