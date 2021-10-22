Эксперты назвали лучшие продукты для ужина

Диетолог Елена Тай рассказала, какие продукты лучше всего употреблять в пищу на ужин. Об этом сообщили «Известия».

Специалист отметила, что лучше всего разнообразить свое питание на ужин растительными продуктами, такими как бобовые. К примеру, можно есть горох, чечевицу и фасоль, а также хумус. Нерастворимые волокна, микронутриенты, пектины и легкоусвояемые белки, входящие в состав таких продуктов, благоприятно сказываются на на микрофлоре пищеварительной системы, передало ИА НСН.

«Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс», — передало слова диетолога РИА «Новости».

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