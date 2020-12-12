Продуктов с нарушением содержания ГМО стало меньше в России

Количество продуктов в России с нарушениями содержания генно-модифицированных организмов (ГМО) заметно сократилось. В 2019 году доля несоответствующих требованиям проб была выше в восемь раз, сообщил Роспотребнадзор.

«В 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб (генно-модифицированные компоненты составляли более 0,9%, а маркировка отсутствовала). В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%», — сказано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что результаты проверки говорят о том, что производители начали более ответственно подходить к требованиям закона. Теперь правила обязательной маркировки ГМО соблюдаются более тщательно.

«При выявлении незарегистрированных линий ГМО в тех или иных продуктах, Роспотребнадзор оперативно изымает их из оборота и передает информацию в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой», — пояснили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что товары с ГМО обязательно должны пройти государственную регистрацию. При этом использовать ГМО запрещено в продукции питания для кормящих и беременных женщин, а также детей.