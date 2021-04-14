Ученые назвали лучший продукт для перекуса
Канадские ученые назвали лучший продукт для перекуса. Об этом сообщило издание Planet Today.
По данным ИА Nation News, таким продуктом является миндаль. Выяснилось, что он отлично усваивается, а также содержит оптимальное количество полезных веществ: белков, витаминов и минералов.
Выяснилось, что часть участников эксперимента при регулярном употреблении миндаля сбросила лишний вес, а у остальных он остался на том же уровне. Никто не поправился.
Каждый человек должен включить в свой рацион семь продуктов, способствующих долголетию. В их число входят морепродукты, красное вино и орехи, рассказал ранее врач и телеведущий Александр Мясников.
«Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок», — перечислил врач.