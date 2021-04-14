Канадские ученые назвали лучший продукт для перекуса. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным ИА Nation News, таким продуктом является миндаль. Выяснилось, что он отлично усваивается, а также содержит оптимальное количество полезных веществ: белков, витаминов и минералов.

Выяснилось, что часть участников эксперимента при регулярном употреблении миндаля сбросила лишний вес, а у остальных он остался на том же уровне. Никто не поправился.

Каждый человек должен включить в свой рацион семь продуктов, способствующих долголетию. В их число входят морепродукты, красное вино и орехи, рассказал ранее врач и телеведущий Александр Мясников.

«Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок», — перечислил врач.