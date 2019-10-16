Продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года

Минздрав сообщил о снижении смертности от алкоголя на 30% Подробнее

Показатель вырос на 0,7 года в сравнении с предыдущим годом. При этом у женщин средняя продолжительность жизни больше — 78,5 года. Как объяснила министр здравоохранения Вероника Скворцова, это связано с тем, что удалось сохранить 34 тысячи жизней. Кроме того, снизился показатель общей смертности на одну тысячу человек — на 3,1%.

За эти восемь месяцев также продолжила снижаться младенческая смертность, стало меньше умерших от туберкулеза. По последнему показателю был установлен исторический минимум — 5,1 на 100 тысяч человек, то есть на 13,6% ниже, чем в 2018 году.

В России действуют нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография». Они направлены на то, чтобы мотивировать россиян вести здоровый образ жизни. Таким образом хотят снизить заболеваемость и смертность трудоспособного населения.