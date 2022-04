Названы способы увеличить продолжительность жизни

Нездоровый образ жизни увеличивает риск развития опасных болезней, которые могут привести к преждевременной смерти. Врачи для издания Eat This, Not That рассказали, как укрепить организм, чтобы избежать неприятных и опасных последствий, сообщило «Радио КП».

На продолжительность жизни влияют вредные привычки, лишний вес, стресс и множество других негативных факторов.

«Есть множество факторов, которые могут спровоцировать преждевременную смерть: курение, алкоголь, ожирение, небезопасный секс, не пристегнутый ремень безопасности. Лучший способ избежать негативных последствий — осознать все риски», — объясняет семейный врач Томи Митчелл.

Одним из самых важных принципов долголетия является здоровое питание. Из рациона лучше исключить полуфабрикаты, сладкое и другую вредную пищу.

«Злоупотребление полуфабрикатами и алкоголем может привести к развитию болезней сердца, диабету или раку. Люди, которые предпочитают фрукты, овощи, белки и чистую воду, живут дольше», — объяснила доктор Сима Бонни.