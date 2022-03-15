Песков: эпидемиологические меры в Кремле продолжат действовать

Меры безопасности по недопустимости распространения коронавирусной инфекции, принятые в Кремле для защиты президента Владимира Путина, продолжают действовать. Об этом РИА «Новости» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — рассказал он.

Песков добавил, что все сотрудники администрации с сегодняшнего дня не используют защитные маски.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 марта масочный режим в столице отменяется в связи с улучшением эпидемической ситуации.