Песков: эпидемиологические меры в Кремле продолжат действовать
Дмитрий Песков: эпидемиологические меры, связанные с защитой Путина, продолжат действовать
Меры безопасности по недопустимости распространения коронавирусной инфекции, принятые в Кремле для защиты президента Владимира Путина, продолжают действовать. Об этом РИА «Новости» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — рассказал он.
Песков добавил, что все сотрудники администрации с сегодняшнего дня не используют защитные маски.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 марта масочный режим в столице отменяется в связи с улучшением эпидемической ситуации.