Количество заболевших коронавирусом в России продолжает снижаться

Количество заражений Covid-19 постепенно снижается. По состоянию на 16 марта выявлено 36 519 новых случаев заболевших коронавирусом, сообщил оперштаб.

Также ведомство по состоянию на 16 марта заявило о госпитализации 5 945 человек, выздоровлении 118 009 пациентов и 576 случаев подтвержденных летальных исходов.

Количество новых заболеваний снижается с каждым днем и на данный момент сравнимо с показателем 20-х чисел января 2022 года. Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила властям Москвы отменить ограничения, введенные в начале пандемии. Начиная с 15 марта жителям и гостям столицы разрешено находиться в общественных местах без масок и отказаться от соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Снижение количества новых случаев заражения коронавирусом также позволило российским властям снять ряд ограничений на авиаперелеты. 9 марта были возобновлены полеты в Азербайджан, Киргизию, Иран, Казахстан, Узбекистан, Армению, Иран, Таджикистан и Туркмению.