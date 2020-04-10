Продюсер канала «Россия 1» рассказал, как часто Малахова проверяют на коронавирус
Сергей Кордо, продюсер телепрограммы «Танцы со звездами», рассказал, как часто ведущего Андрея Малахова проверяют на наличие коронавируса. Об этом он сообщил в интервью с РИА ФАН.
Продюсер заявил, что есть группа людей, за которых отвечает канал. В их число входит и Малахов. Кордо сказал, что ведущий, режиссер, ассистент режиссера и другие люди, представляющие канал, сдают тест на наличие COVID-19 чуть ли не раз в неделю.
Жюри шоу «Танцы со звездами» тоже занимается канал.
«Жюри мы занимаемся. Вот этим четырем людям делаем тесты и настаиваем, чтобы они, когда заходят в съемочный комплекс и передвигаются по нему, были в масках. И они снимают их только в эфире», — пояснил Кордо.