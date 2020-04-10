Продюсер канала «Россия 1» рассказал, как часто Малахова проверяют на коронавирус

Продюсер заявил, что есть группа людей, за которых отвечает канал. В их число входит и Малахов. Кордо сказал, что ведущий, режиссер, ассистент режиссера и другие люди, представляющие канал, сдают тест на наличие COVID-19 чуть ли не раз в неделю.

Жюри шоу «Танцы со звездами» тоже занимается канал.

«Жюри мы занимаемся. Вот этим четырем людям делаем тесты и настаиваем, чтобы они, когда заходят в съемочный комплекс и передвигаются по нему, были в масках. И они снимают их только в эфире», — пояснил Кордо.