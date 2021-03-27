Продажу феназепама захотели усложнить. Это сформирует черный рынок

Феназепам захотели включить в список сильнодействующих психотропных препаратов и еще сильнее ограничить его продажу. Но это приведет к началу его нелегальной продажи. Такое мнение в беседе с «360» высказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Феназепам относится к бензодиазепиновым транквилизаторам, которые широко применяются в современной психиатрии при различных расстройствах. Существенный недостаток таких препаратов заключается в том, что при их долгом употреблении появляется физическая и психическая зависимость, и для достижения эффекта приходится повышать дозу. До недавнего момента феназепам можно было выписывать на обычных рецептах, но сегодня, когда его отнесли к группе психотропных препаратов — получить его будет сложнее.

«Получается, что возможности для медикаментозной терапии, начиная от невротических расстройств, таких как синдром навязчивых состояний, различные тревоги и страхи, которые успешно купировались феназепамом, сегодня требуют какого-то другого подхода. А как будут выкручиваться врачи и пациенты, пока совершенно не ясно», — сообщил Файнзильберг.

Эквивалентных феназепаму препаратов нет: есть препараты либо значительно слабее, либо значительно сильнее. Ниша, которую занимал феназепам, сегодня пустует, и что будет вместо нее, пока непонятно.

Какого-то другого препарата, в состав которого входит действующее вещество феназепам, нет.

Недоступность феназепама приведет к формированию черного рынка по продаже препарата, считает психотерапевт. Так как аналогов препарату нет, его начнут продавать нелегально.

«Он будет продолжать появляться в продаже на рынке, но это уже будет неофициально и через какие-то системы доставки этих препаратов через интернет, что приведет к повышению цены и появлению такого серого рынка», — сказал врач.

Файнзильберг не исключил, что продолжение выписывания препарата будет подпадать под уголовную ответственность.