Продажу алкоголя могут ограничить в России

Инициативы по ограничению продаж алкоголя необходимо развивать. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать», — сказал он.

По его словам, успешный опыт по развитию подобных инициатив уже можно наблюдать в Забайкальском крае и Якутии.

Мурашко отметил, что алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом. Кроме того, чрезмерное употребление спиртных напитков негативно влияет на многие сферы жизни. В том числе и на семейные отношения.

Также глава Минздрава отметил, что для некоторых алкоголь особенно опасен. Среди таких групп населения — люди с проблемами в области сердечно-сосудистой системы. Для них даже малая доза спиртного может привести к негативным последствиям разной степени тяжести: от небольшого нарушения сердцебиения до летального исхода.