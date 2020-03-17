Продажи витамина D3 увеличились в России

Эксперты отметили, что основное активное вещество в популярных сейчас добавках — витамин D3. Он активирует работу иммунной системы и помогает бороться с вирусными заболеваниями.

С 2015 года по 2019 годы продажи БАДов с витамином D3 увеличились примерно в три раза — с 710 тысяч упаковок до двух миллионов. А заработанная с продаж сумма выросла с 170,5 миллиона до 848,6 миллиона рублей.

По словам специалистов, D3 по составу и свойствам напоминает стероидные гормоны. Организм человека вырабатывает его при воздействии солнца или употреблении морепродуктов и некоторых овощей. При нехватке этого витамина организм теряет сопротивляемость перед вирусами, риском общей смертности, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, артериальной гипертензией.

«D3 нужно пить по правилам. Он является жирорастворимым витамином, то есть усваивается только в сочетании с жирами. Лучше покупать и пить D3, продающийся в форме масляного раствора. Другой вариант — употреблять вместе с жирным молоком или бульоном», — пояснила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Наименьшую популярность препараты с D3 завоевали в Ненецком автономном округе. В этом регионе количество продаж составило 0,04%. Дальше идут Чукотский автономный округ (0,05%), Еврейская автономная область (0,06%) и Калмыкия (0,06%).