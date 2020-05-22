Продажи успокоительных в России увеличились в марте

Авторы статьи отметили, что пик продаж успокоительных и антидепрессантов пришелся на март этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос вырос на 19%, как и в феврале 2020 года.

«Средняя цена на антидепрессанты по России в апреле составила 788 рублей, она выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом продажи в апреле 2020-го упали на 13% по сравнению с апрелем 2019 года», — уточнили журналисты.

«Основная реализация успокоительных по России приходится на март, она была выше на 22% по сравнению с апрелем и на 16% — с февралем», — заключили авторы исследования.