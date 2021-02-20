Продажи российских аптек увеличились на 14% в 2020 году

Продажи российских аптек увеличились на 14% в минувшем году и составили 1,5 триллиона рублей, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании AlphaRM и издания «Фармацевтический вестник».

По словам специалистов, этот показатель является самым высоким за последние пять лет. Чаще всего граждане покупали медицинские препараты. Их продажа принесла аптечным сетям около 1,1 триллиона рублей, написала «Газета.ru».

Помимо прочего, биологически активные добавки помогли заработать 86 миллиардов рублей. Также 262 миллиарда рублей люди потратили на нелекарственный ассортимент.