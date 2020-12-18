Продажи препаратов от похмелья выросли в России

По данным на 18 декабря, в российских аптеках на 15% в денежном выражении с начала года выросли продажи препаратов от похмелья. Интерес к этим видам веществ увеличился на 12% в упаковках.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию, поступившую от компании DSM Group. С 16 по 30 марта был зафиксирован резкий скачок продаж в 2-2,5 раза по сравнению год к году. Следующий резкий прирост на 40% был отмечен в начале сентября.

Специалисты связывают этот процесс с коронавирусом.

«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году — причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая все, что можно, в ожидании локдауна», — объяснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Новый прирост продаж препаратов от похмелья ожидается перед новогодними праздниками и в первую неделю января.

Руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз сообщил, что за последнее десятилетие уровень потребления алкоголя в России снизился в два раза.